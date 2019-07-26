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Как в кино: Киркоров повторил образ Жана Рено из фильма «Леон»

Музыкант спел на сцене фестиваля "Жара" с певицей Zivert ee хит Life.

Как в кино: Киркоров повторил образ Жана Рено из фильма «Леон»
Филипп Киркоров/instagram.com/fkirkorov/

Филипп Киркоров, прибывший на фестиваль «Жара» в Баку на частном самолете с детьми Аллой-Викторией и Мартином, первый день посвятил прогулкам по городу, но отдых быстро сменился работой. На торжественной церемонии открытия в отеле Sea Breeze Resort главным событием по праву можно назвать дуэт Филиппа Киркорова и Zivert — артисты исполнили хит певицы Life.

Популярность к Zivert пришла два года назад, после того, как она исполнила хиты «Чак» и «Анестезия», но на Олимп к Филиппу Киркорову ее вынес именно сингл Life, набравший в Сети более 20 миллионов просмотров.
Филипп выставил на своей странице фото с Zivert на сцене. «Выстрел ночи», — без лишней скромности подписал кадр Киркоров в Instagram, таким образом заявив, что их дуэт с артисткой стал главным событием вечера.

Оба музыканта были одеты в черное. Филипп выглядел необычно в «бомбическом» стиле, как его уже успели окрестить фанаты. Филипп надвинул шапку на лоб, надел очки и выбрал наряд от Yohji Yamamoto. Артист повторил образ Жана Рено из знаменитого фильма «Леон». Его партнерша по сцене примерила, в свою очередь, look героини Матильды (ее сыграла Натали Портман, как все помнят) из того же фильма.

Фанаты единодушно и положительно оценили имидж пары, особенно отмечая смелость Филиппа. «Бомбический», «Прикольный рук!», «Суперские» «Филипп умеет удивлять!» — написали поклонники в комментариях.

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Тэги:

ZivertЕгор КридФилипп Киркоров

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Как в кино: Киркоров повторил образ Жана Рено из фильма «Леон»
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