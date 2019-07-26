«Оценивается как тяжелое»: В «Склифе» рассказали о состоянии Чуриковой

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказали, как чувствует себя Инна Чурикова. Знаменитая пациентка попала в больницу 18 июля, после того как упала со сцены. С тех пор она находится под наблюдением врачей.

Медики оценивают ее состояние как тяжелое и оказывают необходимую помощь актрисе. Известно, что она лежит в отделении острых эндотоксикозов.

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«Состояние тяжелое, температура нормальная, вечером была 36,2, утром — 36,1», — сказал «РИА Новости» представитель больницы.

В «Ленкоме», где служит Чурикова, надеются, что скоро ей станет лучше. Директор театра Марк Варшавер ранее отмечал, что актриса идет на поправку и выпишется совсем скоро, а вот супруг актрисы не уверен в скором выздоровлении жены.

Инна Чурикова пострадала в театре «Русская песня». Во время спектакля «Старая дева» 75-летняя актриса упала со сцены. Коллеги предположили, что виной всему яркий свет от прожектора. Чурикову ослепило, и она полетела вниз, ударившись при этом головой, пишет сайт Dni.ru.