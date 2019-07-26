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Екатерина Андреева сообщила о планах уехать в красивую холодную страну

Телеведущая будет слушать сказки про троллей и эльфов, плавать рядом с огромными китами.

Екатерина Андреева сообщила о планах уехать в красивую холодную страну

Екатерина Андреева поделилась своими планами на будущее. «Совсем скоро я попаду в красивую холодную страну. Я буду слушать сказки про троллей и эльфов, плавать рядом с огромными китами, сохраняющими для всего человечества генетическую память Земли. Взбираться на кратеры вулканов и спускаться в древние, как сама Вселенная, пещеры», — написала Андреева в Instagram.

Судя по описанию, страна куда собирается знаменитость — Исландия. В этой стране вера в эльфов, троллей и других сверхъестественных существ является неотделимой частью культуры, а увидеть китов можно практически вдоль всего исландского побережья.

Еще звезда телевидения сообщила, что будет искать самое интересное и делиться впечатлениями.
«Предвкушение, а оно бывает таким же острым, как и впечатление и …потому бабочки в моей голове и воспоминания о тёплом песке, в который можно закопаться по самые уши и слушать шум океана. Где-то, когда-то. Там, где меня уже нет, и океанические волны стёрли все следы… Я люблю… воспоминания», — призналась Андреева.

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Екатерина Андреева сообщила о планах уехать в красивую холодную страну
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