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Кузьмин назвал имя вдохновляющей его музы

В 2019 году музыкант женился в четвертый раз на девушке, которая на 37 младше его.

Кузьмин назвал имя вдохновляющей его музы
Кузьмин в этом году женился в четвертый раз/globallookpress.com

Музыкант Владимир Кузьмин в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» признался, что в его жизни есть человек, который вдохновляет его на работу и рождение новых песен. Как известно, в этом году певец в очередной раз женился. Его избранницей стала одна из его фанаток — Светлана Карпухина, которая на 37 лет моложе 64-летнего музыканта.

Владимир Кузьмин
Кузьмин написал роман в стихах/globallookpress.com

«Я готов с утра и до вечера играть на гитаре. Даже если у меня нет концертов. Бывают даже не играю, а чищу гитары. Их у меня больше ста штук. Причем, есть среди них и фаворитки. Ну это, впрочем, как и в жизни. Вот не так давно у меня вышел альбом «Вечные истории». Есть человек, который меня вдохновляет на творчество, моя муза. Ее имя я бы не хотел афишировать», — заявил Владимир Кузьмин.

Также музыкант признался, что не так давно написал роман в стихах. Правда, пока от широкой общественности он его прячет, потому что стесняется. «Я не Пушкин, а на меньшее я не согласен. Стесняюсь пока свои мысли на публике афишировать», — сказал певец.

В то же время он заметил, что есть некая муза, которая готова с вечера и до утра слушать его стихи. Как он сказал, оторваться она не может. Алла Довлатова заметила, что вообще-то она живет с Кузьминым по соседству, поэтому как-нибудь вечером зайдет к нему, чтобы он и ей почитал стихи. Певец не стал возражать.

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Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Александр ПушкинАлла ДовлатоваВладимир КузьминСветлана Карпухина

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Кузьмин назвал имя вдохновляющей его музы
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