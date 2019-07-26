Анастасия Волочкова отказалась от диеты ради уникального торта

Анастасия Волочкова известна своей приверженностью к минимализму — минимум одежды, минимум еды. Но на этот раз балерина опубликовала фотографию, где ее красивое тело полностью прикрыто одеждой. Более того, в теплый июльский вечер звезду согревает роскошный полушубок из чернобурки.

Но больше удивила знаменитость своим высказыванием о том, что решила отказаться от диеты, во всяком случае на время.

«Вот таким тортом поздравила меня с премьерой спектакля Светлана Николаевна. Главная и непревзойденная женщина нашего любимого @novahoff_spa_hotel И ведь мы его сейчас едим! Так что, финита салатным листьям! Этот торт приготовила специально для меня шеф повар Валентина. Спасибо, любимые! Дорожу нашей дружбой и доверием человеческим!», — написала Волочкова в Instagram.

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Возможно, полакомиться уникальным тортом, щедро украшенным многочисленными ягодами, звезда решилась, так как перед этим попарилась с дочкой бане, а значит сбросила «лишние калории». А ведь до этого балерина отработала спектакль, где наверняка потеряла не один килограмм. Так что кусок торта вряд ли повредит.