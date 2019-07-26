Владимир Кузьмин подтвердил, что помогает внебрачным детям

Музыкант Владимир Кузьмин в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» признался, что помогает своим внебрачным детям. Как известно, певец был не раз женат и у него есть дети, рожденные в браках, и вне его.

Ведущая Алла Довлатова отметила, что Владимир Кузьмин слывет в обществе человеком, который помогает всем своим детям. Причем не только «официальным», но и внебрачным. Дети со своей стороны, как сказала ведущая, отвечают ему взаимностью. Они очень любят отца.

«А кто их будет поддерживать, если не я. Приходится помогать», — резюмировал певец и предпочел сменить тему. Напомним, что в официальных источниках указано, что у Кузьмина есть внебрачная дочь Марта от отношений с Ириной Мильницкой и дочь Николь от мулатки из Ростова-на-Дону Татьяны Муинго, бывшей поклонницы творчества музыканта. Также у певца есть приемный сын Никита.

Музыкант отметил, что у него «дурацкий» характер. Он очень не любит свои старые песни. Как только музыкант записывает новый альбом, ему сразу хочется двигаться дальше. Он пишет новые композиции, которые, как он надеется, станут хитами.