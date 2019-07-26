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Кузьмин вспомнил о рождении хита после ночи с Пугачевой

У легендарной композиции «Две звезды» интересная история.

Кузьмин вспомнил о рождении хита после ночи с Пугачевой
Пугачева и Кузьмин жили вместе два года/globallookpress.com

Певец Владимир Кузьмин в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» вспомнил, как родился замечательный хит «Две звезды». Ведущая напомнила, что ходили слухи будто бы после одной из вечеринок композитор Игорь Николаев зашел в комнату, где спали Кузьмин и Пугачёва, которые тогда встречались и жили вместе. Он посмотрел на спящих коллег и воскликнул: «О, две звезды!» Затем Николаев пошел в другую комнату и написал песню, ставшую знаковой для целого поколения. Ее после на многих концертах Кузьмин и Пугачева пели вместе.

Владимир Кузьмин. Фото
Кузьмин рассказал о рождении песни «Две звезды»/globallookpress.com

По словам Кузьмина, он слышал эту историю. Отрицать, что так все и было, он не стал. «Я помню после той ночи с Аллой поехал на студию. Сижу себе тихонько играю. Вдруг врываются Пугачева и Николаев с коньяком и салатом. Они уговорили записать меня соло. Потом мы стали петь эту песню дуэтом. Получилось неплохо. Даже скажу больше – отличная песня получилась», — сказал музыкант.

Напомним, что Кузьмин и Пугачёва начали сотрудничество в 1986 году. Причем именно композиция «Две звезды» сделала его известным на весь Советский Союз. Вскоре Кузьмин стал вокалистом и гитаристом группы «Рецитал», аккомпанировавшей Пугачёвой. В 1986 году он впервые вышел с ней в финал Всесоюзного телевизионного фестиваля «Песня года».

В течение следующих полутора лет Кузьмин и Пугачева активно вместе гастролировали по СССР и за рубежом. Певец писал сам для Примадонны песни. В какой-то момент между звездами пробежала черная кошка и они прекратили сотрудничество. В 1987 году вышел первый сольный альбом Кузьмина «Моя любовь».

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваАлла ПугачеваВладимир КузьминИгорь Николаев

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Кузьмин вспомнил о рождении хита после ночи с Пугачевой
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