Спустя 39 лет Лолита встретила свою первую любовь

Кроме откровенных рассказов Лолиты о своих отношениях с мужчинами, личной и семейной жизни, заключительное в этом сезоне шоу Насти Ивлеевой Agentshow наверняка запомнится очень личной и трогательной историей о первой любви певицы.
Как рассказала звезда, еще в 16 лет она влюбилась в солиста группы «Аракс» Анатолия Алешина. О чувствах, которые испытывала будущая звезда, знали все, ведь Лолита сходила по 32-летнему музыканту с ума. Певица отмечает, что это была ее большая любовь, «не омраченная сексом».
Ведущая предложила со спины угадать человека, который тоже пришел на шоу. Задавая наводящие вопросы, звезда догадалась, кто находится рядом с ней в студии. Когда же Алешин повернулся, артистка подлетела к нему, стала обнимать и поцеловала. Конечно, старые знакомые были рады встрече.
«Ты на выданье. А я мужчина старше тебя. Женатый», — сказал 70-летний Алешин.