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Галкин рассказал о «первом крупном выезде велосипедиста Гарри»

Вместе с сыном юморист прокатился по берегу Балтийского моря в Юрмале.

Галкин рассказал о «первом крупном выезде велосипедиста Гарри»
Галкин с сыном Гарри покатался на велосипедах/globallookpress.com

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram поделился видеозаписью, где главным действующим лицом стал его пятилетний сын Гарри. Вместе с ним он прокатился на велосипеде по берегу Балтийского моря.

Гарри Галкин на велосипеде. Фото
Галкин покатался с сыном по берегу Балтийского моря/instagram.com/maxgalkinru/

«Вот у нас первый крупный выезд велосипедиста Гарри Галкина. Смотри вперед велосипедист. Молодец. Смотри, смотри вперед, куда едешь», — заявил телеведущий. В это время Гарри Галкин уверенно крутит педали. На голове у него надет защитный шлем. Он что-то рассказывает отцу.

Напомним, что Максим Галкин вместе со своей супругой певицей Аллой Пугачевой отдыхает в Дзинтари. Это престижный район Юрмалы. Здесь семья снимает огромный особняк. Причем в Латвии свой отпуск Галкин с семьей проводит уже не первый год. Сюда они приехали на поезде с Рижского вокзала столицы.

Отметим, что отпуск телеведущего потихоньку катится к своему окончанию. Недавно Максим Галкин рассказывал, что у него предстоит серия концертов в конце июля и начале августа. Он выступит в Латвии, Литве и Светлогорске. Этот город находится в Калининградской области.

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Тэги:

Алла ПугачеваГарри ГалкинЛатвияМаксим ГалкинЮрмала

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Галкин рассказал о «первом крупном выезде велосипедиста Гарри»
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