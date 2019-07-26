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Михаил Ширвиндт после новостей о разводе уехал в Армению

Телеведущий наслаждается красотами Еревана.

Михаил Ширвиндт после новостей о разводе уехал в Армению
Ширвиндт уехал отдыхать в Армению/globallookpress.com

Известный телеведущий Михаил Ширвиндт после новостей о своем разводе уехал отдыхать в Армению. В Instagram он опубликовал ролик, сделанный в столице этого государства. У кинопродюсера отличное настроение.

«Ереван. Обелиск «Мать Армения». Это я. Там, где-то далеко Арарат, а здесь куча разной военной техники. Здесь музей военный есть. Но мне нравится очень этот самолет. Миг-15. Он страшно опасный. Но представляете, если кому-нибудь прилетит этот самолёт. Без окон, без дверей. Страшно. По-моему из фольги сделанный. От страха люди умрут. Вот такая вот военная техника в Армении», — заявил Михаил Ширвиндт.

Под видеозаписью он сделал подпись: «Скоро — новый влог из Армении. Это так, небольшая разминка, аперитив. Съедобно?» — спросил он своих многочисленных подписчиков.

Напомним, что накануне стало известно, что Михаил Ширвиндт подал документы в суд, чтобы расторгнуть брак со своей второй супругой, актрисой Татьяной Морозовой. Сам артист заверил, что никакой сенсации здесь нет. Он и супруга решили разойтись официально только потому, что для этого наступил подходящий момент, в действительности же пара рассталась уже восемь лет назад, с тех пор Татьяна даже проживает не в Москве.

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АрменияЕреванМихаил ШирвиндтМихаил Ширвиндт разводитсяТатьяна Морозова

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Михаил Ширвиндт после новостей о разводе уехал в Армению
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