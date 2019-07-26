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Для гала ужина Боня выбрала шикарное полупрозрачное платье

Поклонники отметили, что в нем светская львица выглядит женственно и грациозно.

Для гала ужина Боня выбрала шикарное полупрозрачное платье
ВИКТОРИЯ БОНЯ. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Виктория Боня не престает удивлять и восхищать своих поклонников невероятно красивыми и нежными нарядами. Накануне известная светская львица, а в прошлом участница «Дома-2» побывала на большом светском мероприятии – очередном гала ужине, для которого выбрала платье от Joao Rolo Ccouture.

Наряд Виктория показала своим подписчикам в социальной сети Instgaram и поинтересовалась у фолловеров, нравится ли им этот шедевр. По признанию фанаток, такое платье не может не нравиться. И действительно, легкий, полупрозрачный изумрудного цвета наряд выглядит очень изысканно, делая силуэт очень легким.

«Вика, какая же Вы красивая, женственная грациозная!» — не сдерживает эмоций поклонница звезды.

Напомним, в последние дни вокруг Виктории Бони ходят упорные слухи о том, что светская львица закрутила роман. Поводом к тому послужил один из ее постов в Сети, в котором она сообщала, что получила букет от любимого. Самые внимательные определили, что возлюбленным Вики стал 24-летний боксер Хусейн Асхабов, живущий во Франции.

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Виктория Бонядизайнерское платьеполупрозрачное платьесветская львица

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Для гала ужина Боня выбрала шикарное полупрозрачное платье
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