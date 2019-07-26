Алена Свиридова считает, что «брак – полное фуфло»

Сейчас певица не одинока, но в ЗАГС с возлюбленным не торопится.

О звезде 90-х, красавице Алене Свиридовой сегодня можно услышать нечасто, еще меньше информации о личной жизни артистки. Известно, что ее связывают пятилетние отношения с бизнесменом Давидом Варданяном, который намного младше певицы. Время от времен появляются слухи о тайном замужестве пары, но каждый раз они не находят подтверждения. Как выяснилось, все дело в том, Свиридова разочаровалась в браке.

Алена утверждает, что не знает рецепта семейного счастья: иногда она в семье абсолютно счастлива, а иногда — также абсолютно несчастна.

«Ужаснее института еще никто не придумал, брак — это полное фуфло. В принципе, к браку у меня большие претензии», — рассказывает певица в своей книге «Счастье без правил», вышедшей в свет в этом году.

больше по теме Алена Свиридова заявила, что хочет умереть на сцене Певица не собирается уходить на пенсию до конца своих дней.

Напомним, звезда 90-х была в ЗАГСе дважды. Первым ее супругом был Сергей Свиридов, который, согласно откровениям в книге, оказался и первым в жизни мужчиной. После нескольких лет замужества, Алена заскучала, а потом и вовсе влюбилась в другого. Страстный роман у нее закрутился с Артуром, который, если верить слухам, был внебрачным сыном Владимира Высоцкого. Но потом вышла замуж за сотрудника посольства Генри Пикока, с которым тоже рассталась.