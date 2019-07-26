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В Сети появился трогательный архивный снимок Лизы Галкиной

На фотографии девочке не больше двух лет.

В Сети появился трогательный архивный снимок Лизы Галкиной
Лиза Галкина. ФОТО: INSTAGRAM/ELIZAVETA_GALKINAA

Сегодня детям Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лизе и Гарри уже по пять лет. Они активно познают мир, демонстрирую характер, начинают развивать свои таланты. Все это предмет живейшего внимания и интереса со стороны миллионов поклонников «звездного» семейства.

С другой же стороны, увлекшись сегодняшними заботами, многие и не обращают внимания на то, как быстро выросли близнецы знаменитых артистов. Об этом поклонникам напомнили на фанатской странице Лизы Галкиной в социальной сети Instagram.

«Самый родной человечек», — подписан снимок, на котором Алла Пугачева поправляет еще короткие волосы малышке Лизе, сидящей у мамы на коленях. На фотографии девочке не больше двух лет.

И вот теперь подписчики уже замечают, как стремительно пролетели несколько последних лет, и девочка поменялась.

«Сейчас Лизонька гораздо старше, и еще краше», — пишет одна из подписчиц.

«Как же они похожи! Алла Борисовна прям светится!», — отмечает другая фанатка.

Поклонники и сегодня находят очень много общего между Пугачевой и ее младшей дочерью. В основном, это касается внешности и артистизма Лизы, который, конечно, достался ей от родителей.

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В Сети появился трогательный архивный снимок Лизы Галкиной
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