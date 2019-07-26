Пляжный снимок Орловой спровоцировал споры о длине ее ног

У бывшей солистки группы «Блестящие» всегда было много поклонников. Они с удовольствие рассматривают фотографии на ее странице в социальной сети Instagram и активно обсуждают их.

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Новая публикация телеведущей «Дома-2» также вызвала множество споров, упреков и укоров. Весь сыр-бор разгорелся из-за неудачного, по мнению некоторых фанатов ракурса, выбранного для снимка на пляже. Ведь в результате ноги звезды стали выглядеть очень короткими.

Некоторые начали подшучивать над Ольгой, называя ее «коротконожкой», другие – заступались, мол, не в длине ног счастье и не они по-настоящему красят человека. Часть комментаторов готовы были поверить, что знаменитость выглядит именно так, а их противники утверждали, что виной всему тот самый плохой ракурс, укоротивший стройные ножки Орловой.

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«Как-будто у всех тут ноги от ушей! Красивая, ухоженная женщина», — отмечает одна из фанаток.

Напомним, не так давно телеведущая уже подверглась критике за постоянную ретушь своих снимков в Сети. Подписчики обратили внимание звезды на то, что после обработки в специальных редакторах она выглядит неестественно и не похожей на себя.