Ольга Аносова раскрыла семейные тайны покойного Дмитрия Марьянова

Скоро исполнится два года с момента смерти актера. Его первая любовь поделилась трогательными воспоминаниями о жизни с артистом.

Ольга Аносова была первой любовью Дмитрия Марьянова. Они прожили вместе много лет, Ольга подарила актеру сына Даниила. Она с теплом вспоминает годы, которые прожила вместе с Марьяновым, и с ужасом говорит о новостях, которые рассказывали о последних днях жизни отца ее ребенка.

«Ему была важна семья, но на первом месте было дело, а любовь в помощь. Он не кичился деньгами и тратил на себя мало. Даже когда стал хорошо зарабатывать, ходил в одних джинсах, рубашке, в одной бандане и кроссовках, пока не развалятся. Дима не предавал свои старые-любимые вещи, он говорил: «Мне ничего не надо, мне отлично», — рассказала Ольга Аносова mk.ru.

Ольга признается, что Марьянов всегда старался помогать своей семье как мог. Порой отдавал весь гонорар, оставляя себе деньги только на яичницу, ездил на старой машине, на древнем «Сузуки». Себя актер считал «человеком ветра, байкерской душой».

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«Собравшись с друзьями, он мог выпить пива, совсем немного. И во время жизни с Ириной Лобачёвой он серьёзно относился к своему здоровью. Мы с Даней никогда не видели Диму в сильном опьянении, всегда алкоголь был в рамках приличия — пара бокалов вина на праздники, и всё», — говорит Ольга Аносова.

О вдове Дмитрия Марьянова Ксении Бик Ольга Аносова старается не говорить, ее поступки и слова не комментирует, отмечает, что рассуждать о ней готова «только в правовом поле…»

Сегодня она посвящает все свое время сыну Даниилу. Он начинающий режиссер и как две капли похож на своего отца в молодости.

Молодой человек является одним из трех наследников актера и признан пострадавшим по уголовному делу. Впереди его ждет судебный процесс, связанный со спорами вокруг раздела имущества.

«Дима готовил Даню к поступлению, но мы за него не хлопотали. Сейчас уже учится на пятом курсе, четко видит свое будущее в кино», — резюмирует женщина.

Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года в Подмосковье в реабилитационном центре «Феникс». У него были проблемы с алкоголем, и родные приняли решение отправить его на лечение. В итоге Марьянов скончался от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены, что спровоцировало сильную кровопотерю. Обвинения были предъявлены главе реабилитационного центра, сообщает телеканал 360.