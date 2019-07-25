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Жительница Индии проглотила драгоценности на сумму 66 тысяч долларов

Обескураженные врачи извлекли из желудка 26-летней девушки цепочки, серьги и золотые монеты.

Жительница Индии проглотила драгоценности на сумму 66 тысяч долларов
Врачи были обескуражены, обнаружив внутри у пациентки множество украшений. Фото: Global Look Press

Жительница Индии выбрала необычный способ кражи. 26-летняя девушка из магазина своего брата крала цепочки, серьги и золотые монетки, пряча свою драгоценную добычу в «надежном месте» — Руни Хатун их просто глотала.

Доктора были обескуражены, когда после операции извлекли из желудка пациентки 69 цепочек, 80 серег и 46 монет.

Кроме этого, они также «изъяли» восемь медальонов, 11 сережек для носа, пять браслетов для ног и один циферблат. Всего в животе горе-грабительницы оказалось драгоценностей на сумму 66 тысяч долларов.

Девушка была доставлена в больницу в крайне истощенном состоянии, так как у нее начались приступы тошноты после каждого приема пищи.

Мать девушки рассказала, что заметила, что из дома начали пропадать украшения, но она понятия не имела, что дочь их глотает.

Она добавила, что брат дал сестре монетки, чтобы она передала их родителям, но после того, как они пропали, на все вопросы девушка отвечала рыданиями.

По словам врачей, большинство украшений были сделаны из меди и бронзы, но попались и несколько дорогих изделий из золота.

Перед тем, как делать операцию, доктора были вынуждены перелить пациентке пять литров крови, так как у нее был крайне низкий гемоглобин. Ей также вводили питание искусственным путем, так как она не могла есть самостоятельно.

На стабилизацию состояния девушки ушла неделя, после чего была проведена операция, которая длилась чуть более часа. Сейчас пациентка идет на поправку, пишет Daily Mail.

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Жительница Индии проглотила драгоценности на сумму 66 тысяч долларов
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