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Французский фэшн-бренд Sonya Rykiel объявили банкротом

Дизайнер Соня Рикель вынуждена закрыть свои магазины.

Французский фэшн-бренд Sonya Rykiel объявили банкротом
Бренд Sonya Rykiel разорился. Фото: Global Look Press

Французский модный бренд Sonya Rykiel, основанный легендарным дизайнером, закрывается. Такое решение было принято в суде Франции. Единственному покупателю, который заявил о своем желании приобрести фэшн-марку, было отказано в ее покупке.

В компании дизайнера Сони Рикель работает 134 сотрудника. Шесть магазинов бренда во Франции и Монако, а также интеллектуальная собственность, будут проданы.

Кутюрье хотела устроить тотальную ликвидацию товара после того, как продажи резко упали. На положение дел также повлиял недавний уход дизайнера Джули де Либран.

Рикель подала во французский суд бумаги о банкротстве еще в апреле, наряду с заявлением о ликвидации бренда в США, пишет BOF.

Отметим, что сложный финансовый год выдался не только у фэшн-гуру. Сеть своих ресторанов был вынужден закрыть и звездный шеф-повар Джейми Оливер.

Мэтру кулинарии пришлось уволить сотни своих сотрудников, которые проработали с ним на протяжении десяти лет с момента открытия точек общепита.

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Французский фэшн-бренд Sonya Rykiel объявили банкротом
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