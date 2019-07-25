Миллион подписчиков Бузовой в Instagram могут оказаться ботами

За короткое время Ольга Бузова стала звездой Instagram, обогнав по числу подписчиков практически всех российских знаменитостей. Со «скромных» двух миллионов фолловеров, которые были у артистки каких-то пару лет назад, число просматривающих ее посты людей возросло до 16 миллионов.

Почти миллион из этих подписчиков оказались ботами. Маркетинговое агентство Yoloco, проводившее анализ аудитории звезды, около 900 тысяч подписанных на нее аккаунтов назвало «подозрительными», вроде тех, кто заманивает в комментариях «заработать 20 тысяч в месяц» молодых мамочек или рекламирует разнообразные услуги.

Кроме того, маркетологи заметили еще одну странность. Целых полтора миллиона из тех, кто подписан на Бузову, оказались также фолловерами дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова. У блога спортсмена 15 с половиной миллионов подписчиков, таким образом, у знаменитостей оказалось 10% общей аудитории, пишет Super.

Напомним, согласно данным Forbes, Бузова и Нурмагомедов вошли в рейтинг богатейших и популярнейших известных россиян моложе сорока лет. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, боец возглавил топ-10, а певица стала второй.