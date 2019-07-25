«Восемь лет назад»: Ширвиндт рассказал, когда расстался с женой

Оказывается, супруги уже давно приняли решение прекратить семейную жизнь, но смогли сохранить хорошие отношения.

Новость о том, что Михаил Ширвиндт разводится с супругой, оказалась правдой. Телеведущий и продюсер подтвердил, что заявление, поданное в мировой суд, действительно относится к нему и его супруге.

Но «сенсации из этого не получится», отметил он. А после объяснил почему: оказывается, решение расстаться супруги приняли уже много лет назад и только сейчас нашли время, чтобы оформить все документально.

больше по теме Михаил Ширвиндт подал на развод с актрисой Татьяной Морозовой Телеведущий не намерен судиться с женой за имущество.

«Это рутина, потому что мы развелись примерно восемь лет назад», — прокомментировал Ширвиндт Пятому каналу.

Все происходящее он назвал «техническим моментом». Даже после расставания супруги смогли сохранить хорошие отношения и продолжают общаться между собой. Ни о каких упреках, громких разделах имущества не может идти и речи.

Второй женой Михаила Ширвиндта стала актриса Татьяна Морозова. Пара много лет жила вместе, они успели вырастить дочь Александру. От первого брака у телеведущего есть сын Андрей, который подарил ему двух внучек.