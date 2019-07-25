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«Восемь лет назад»: Ширвиндт рассказал, когда расстался с женой

Оказывается, супруги уже давно приняли решение прекратить семейную жизнь, но смогли сохранить хорошие отношения.

«Восемь лет назад»: Ширвиндт рассказал, когда расстался с женой
Михаил Ширвиндт подтвердил, что разводится с супругой ФОТО: YouTube

Новость о том, что Михаил Ширвиндт разводится с супругой, оказалась правдой. Телеведущий и продюсер подтвердил, что заявление, поданное в мировой суд, действительно относится к нему и его супруге.
Но «сенсации из этого не получится», отметил он. А после объяснил почему: оказывается, решение расстаться супруги приняли уже много лет назад и только сейчас нашли время, чтобы оформить все документально.

«Это рутина, потому что мы развелись примерно восемь лет назад», — прокомментировал Ширвиндт Пятому каналу.

Все происходящее он назвал «техническим моментом». Даже после расставания супруги смогли сохранить хорошие отношения и продолжают общаться между собой. Ни о каких упреках, громких разделах имущества не может идти и речи.

Второй женой Михаила Ширвиндта стала актриса Татьяна Морозова. Пара много лет жила вместе, они успели вырастить дочь Александру.  От первого брака у телеведущего есть сын Андрей, который подарил ему двух внучек.

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«Восемь лет назад»: Ширвиндт рассказал, когда расстался с женой
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