«Восемь лет назад»: Ширвиндт рассказал, когда расстался с женой

Новость о том, что Михаил Ширвиндт разводится с супругой, оказалась правдой. Телеведущий и продюсер подтвердил, что заявление, поданное в мировой суд, действительно относится к нему и его супруге.
Но «сенсации из этого не получится», отметил он. А после объяснил почему: оказывается, решение расстаться супруги приняли уже много лет назад и только сейчас нашли время, чтобы оформить все документально.
«Это рутина, потому что мы развелись примерно восемь лет назад», — прокомментировал Ширвиндт Пятому каналу.
Все происходящее он назвал «техническим моментом». Даже после расставания супруги смогли сохранить хорошие отношения и продолжают общаться между собой. Ни о каких упреках, громких разделах имущества не может идти и речи.
Второй женой Михаила Ширвиндта стала актриса Татьяна Морозова. Пара много лет жила вместе, они успели вырастить дочь Александру. От первого брака у телеведущего есть сын Андрей, который подарил ему двух внучек.