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Борис Джонсон назвал свои любимые фильмы

Премьер-министр Великобритании предпочитает комедии.

Борис Джонсон назвал свои любимые фильмы
Борис Джонсон обожает комедии. Фото: Global Look Press

Лидер партии консерваторов вступил в должность премьер-министра в минувшую среду, 24 июля. Однако пока Борис Джонсон ждал официального назначения на пост главы кабмина, журналисты поинтересовались у него, какие фильмы он предпочитает смотреть.

Оказалось, что политик, несмотря на свой солидный статус, обожает комедии. По его словам, ему нравятся такие комедии, как «Розовая пантера» и «Вышибалы».

«Розовая пантера», я вынужден признать, невероятно забавная комедия. Она фантастически смешная и я смеялся до колик, когда смотрел ее», — признался он. Что же касается «Вышибал», то Джонсон назвал фильм «блестящим».

Спросили у премьера и о его любимых сценах в фильмах. Ответ Бориса многих заставил удивиться. «Многочисленные сцены возмездия в конце «Крестного отца», — цитирует Джонсона Express.

Ранее сайт Teleprogramma.pro сообщал о том, какие сериалы любит Елизавета II. Оказалось, что Ее Величество — большая поклонница детективов. Однако, по ее признанию, она не любит, когда в фильмах полицейские получают ранения.

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Борис Джонсон назвал свои любимые фильмы
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