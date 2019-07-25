Борис Джонсон нарушил протокол сразу после вступления в должность

Борис Джонсон нарушил королевский протокол, не успев вступить в должность. Он был приглашен на аудиенцию к королеве, чтобы принять от нее приглашение занять пост премьер-министра. Однако лидер Тори нарушил этикет, раскрыв слова, которые сказала ему Елизавета II.

Об этом рассказал журналист NBC News Винсент МакЭвни. В Twitter он разместил пост, в котором обнародовал слова Ее Величества, сказанные новому премьеру.

Согласно его информации, королева сказала Джонсону следующее: «Не знаю, почему кто-то хочет получить эту работу [премьер-министра]».

«Премьер рассказал это перед своим штабом на Даунинг-стрит, 10, пока персонал не одернул его, чтобы тот не повторял это так громко», — добавил МакЭвни.

Джонсон был назначен главой кабинета министров после того. как Тереза Мэй подала в отставку.

Ранее сайт Teleprogramma.pro сообщал, что королева была вынуждена остаться в Лондоне и отложить поездку в свою шотландскую резиденцию из-за сложившейся политической ситуации.

Она пожелала срочно встретиться с новым главой консерваторов, чтобы после как можно скорее отправиться в Балморал.