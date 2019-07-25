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Борис Джонсон нарушил протокол сразу после вступления в должность

Новый премьер-министр Великобритании рассекретил слова, сказанные ему королевой.

Борис Джонсон нарушил протокол сразу после вступления в должность
Борис Джонсон проболтался о словах королевы. Фото: Global Look Press

Борис Джонсон нарушил королевский протокол, не успев вступить в должность. Он был приглашен на аудиенцию к королеве, чтобы принять от нее приглашение занять пост премьер-министра. Однако лидер Тори нарушил этикет, раскрыв слова, которые сказала ему Елизавета II.

Об этом рассказал журналист NBC News Винсент МакЭвни. В Twitter он разместил пост, в котором обнародовал слова Ее Величества, сказанные новому премьеру.

Согласно его информации, королева сказала Джонсону следующее: «Не знаю, почему кто-то хочет получить эту работу [премьер-министра]».

«Премьер рассказал это перед своим штабом на Даунинг-стрит, 10, пока персонал не одернул его, чтобы тот не повторял это так громко», — добавил МакЭвни.

Борис Джонсон нарушил протокол. Фото.
Борис Джонсон встретился с Елизаветой II. Скриншот.

Джонсон был назначен главой кабинета министров после того. как Тереза Мэй подала в отставку.

Ранее сайт Teleprogramma.pro сообщал, что королева была вынуждена остаться в Лондоне и отложить поездку в свою шотландскую резиденцию из-за сложившейся политической ситуации.

Она пожелала срочно встретиться с новым главой консерваторов, чтобы после как можно скорее отправиться в Балморал.

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Борис ДжонсонБританская королевская семьяЕлизавета IIКоролева Елизавета IIкоролевский протоколэтикет

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Борис Джонсон нарушил протокол сразу после вступления в должность
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