«Любые советы — вред»: Трухин поделился мнением о воспитании детей

47-летний артист не так часто рассказывает о своей личной жизни, но гордость за наследников поспособствовала желанию Михаила поделиться подробностями из жизни семьи.

Трухин был дважды женат. В браке с актрисой Любовью Ельцовой родилось двое детей: сын Егор и дочь Дарья. Второй избранницей звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» стала 33-летняя Анна Нестерцова. Актер сообщил, что Дарья учится в ГИТИСе на актерском факультете, а Егор осваивает профессию режиссера в том же вузе и уже дебютировал в сериале «90-е. Весело и громко».

«Все педагоги и общие киношные знакомые говорят, что Егор внешне — моя копия. Сложно судить о собственном ребенке. Узнаю себя в нем, когда речь идет о рефлексии, самокопании. В театре про таких говорят — герой-неврастеник», — рассказал Михаил журналу «Караван историй». По словам артиста, и дочь на него очень похожа.

Егор и Даша, можно сказать, выросли в театре. Оба были заняты в постановках «На Литейном», где Трухин работал. Об актерской профессии знают не понаслышке. Михаил признается, что старается давать им советы только в профессиональной сфере, а не в личной жизни.

«Любые советы — вред, я так считаю. Под чужим давлением еще больше напортачишь. В мою личную жизнь никто никогда не влезал, и я предпочитаю не вмешиваться. Зачем? Дело молодое… У Даши есть молодой человек, Глеб. Подробности их отношений не выпытываю, поссорились, помирились — сами разберутся», — считает актер.

Трухин с детьми живет в разных городах, но при этом они сохраняют хорошие отношения. «Так счастливо выстроились звезды, что и я тянусь к своим старшим детям, и они ко мне. Расстояние между Петербургом и Москвой нас не разъединило» — признается актер.

От второй жены Анны Нестерцовой у Трухина есть дочь Соня. Девочке 11 лет, и с выбором профессии она еще не определилась.