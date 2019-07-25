Филиппова заявила, что никогда не будет смотреть «Левиафан» Звягинцева

Актриса Ольга Филиппова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, что никогда не будет смотреть один из лучших российских фильмов последнего десятилетия — «Левиафан». Картина режиссера Андрея Звягинцева получила «Золотой глобус» и была номинирована на премию «Оскар». В этой ленте одну из ролей сыграл гражданский супруг Филипповой, актер Владимир Вдовиченков.

«Я не смотрела «Левиафан» и не собираюсь этого делать. Муж вернулся после съемок каким-то задумчивым, грустным. Мне казалось, что у него депрессия. Он закрылся, все время отмахивался и не шел на контакт», — вспомнила актриса.

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Вскоре Филиппова и Вдовиченков расстались окончательно. Причем никаких объяснений уже не было. «После этого я научилась быть одной. Больше страдать я уже не могла. Мне, конечно, было какое-то время плохо, но я понимала, что справлюсь с этим. Все-таки привыкаешь, что делишь с человеком быт вдвоем, а потом он уходит из твоей жизни», — заявила Ольга Филиппова.

Отметим, что именно на съемках «Левиафана» Владимир Вдовиченков познакомился с актрисой Еленой Лядовой, которая вскоре стала его женой. С Филипповой он прожил до этого десять лет, но официально они отношения так и не оформили, несмотря на общего ребенка.