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Пластический хирург рассекретил процедуры Кейт Миддлтон

Косметолог Мунир Сомджи утверждает, что герцогиня регулярно делает уколы красоты.

Пластический хирург рассекретил процедуры Кейт Миддлтон
Пластический хирург рассекретил омолаживающие процедуры Кейт Миддлтон Фото: Globallookpress.com

Омолаживающие косметологические процедуры, уколы и даже операции в наши дни считаются чем-то абсолютно обыденным. Даже не очень обеспеченные женщины могут позволить себе мезотерапию, RF-лифтинг, не говоря уж о ботоксе. А если речь идет о знаменитостях, то такие новости воспринимаются, как само собой разумеющееся.

Но того же нельзя сказать о членах королевской семьи. Аристократы безусловно очень знамениты и популярны и наверняка могут позволить себе многое, но представить их в погоне за молодостью довольно странно. Вообразите, если бы Елизавета II вдруг поприветствовала подданных с балкона Букингемского дворца, улыбаясь пухлыми губами поп-звезды. Даже закрашенная седина представляется на королевских особах с большим трудом.

Тем не менее в Сети разгорелся скандал с участием знаменитого британского пластического хирурга и косметолога, главы клиники «Доктор Меди Спа» Мунира Сомджи. В своем Instagram он опубликовал фотографию герцогини Кембриджской, обвинив ее в использовании уколов ботулотоксина.

«Наша Кейт любит «детский ботокс». Обратите внимание на исчезновение мелких мимических морщин на лбу и ка аккуратно приподнялись ее брови», — написал врач.

Процедура «детский ботокс» подразумевает несколько уколов в мышцы лба, позволяющие свести мимику к минимуму, добившись практически идеально гладкой кожи.

В комментариях отметился представитель Кенсингтонского дворца, заявив, что это наглая ложь и потребовал немедленно удалить снимок. После этого доктор Сомджи закрыл комментарии к посту, однако оставил собственную запись.

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ботоксБританская королевская семьяКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостикосметологияомолаживающие процедурыуколы красоты

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Пластический хирург рассекретил процедуры Кейт Миддлтон
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