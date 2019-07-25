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Богомолов устроил зажигательные танцы для Собчак на яхте

Телеведущая показала в соцсети кадры вечеринки на палубе.

Богомолов устроил зажигательные танцы для Собчак на яхте
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: globallookpress.com

Ксения Собчак и Константин Богомолов давно не скрывают свои чувства. Когда необходимость «шифроваться» отпала, пара начала везде появляться вместе и выкладывать совместные снимки и видео в соцсети.

Сейчас влюбленные отдыхают на море в компании маленького сына Ксении. Накануне светская львица опубликовала в Instagram ролик из отпуска, где заснят Богомолов. Режиссер зажигательно и забавно отплясывает на яхте под песню Глюкозы. Затем в «сториз» появилось еще одно видео, где можно увидеть саму Собчак, распевающую композицию Ваенги.

Константин Богомолов танцует. Фото: Instagram@xenia_sobchak
А Ксения Собчак — поет. Фото: Instagram@xenia_sobchak

О близких отношениях Собчак и Богомолова в звездной тусовке подозревали давно, но до широкой публики эти слухи впервые дошли около полугода назад. События развивались стремительно: пару несколько раз засняли папарацци, а муж Ксении Максим Виторган пытался выяснить отношения с соперником возле одной из московских кофеен. Через несколько месяцев пара объявила о разводе.

Бывшие супруги решили сохранить хорошие отношения ради сына Платона и продолжают общаться.

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Богомолов устроил зажигательные танцы для Собчак на яхте
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