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Как две подружки: Пугачева прокатилась на теплоходе с дочерью Лизой

У маленькой наследницы Примадонны такой же характер, как и у ее звездной мамы.

Как две подружки: Пугачева прокатилась на теплоходе с дочерью Лизой
Алла Пугачева/instagram.com/p/BzQW9awHAQh/

Звездная семья в составе Максима Галкина, Аллы Пугачевой и пятилетних наследников Лизы и Гарри отдыхают в Юрмале, куда семья каждое лето уезжает. Максим успел поработать, дав концерт в зале «Дзинтари», а Алла Борисовна расслабляется в кругу друзей и семьи.

На одном из видео, появившимся в Сети, девочка вместе с мамой катается на теплоходе.
В ролике Лиза что-то шепчет Алле Борисовне на ушко, чувствуются близкие, нежные отношения мамы и дочери. Алла Борисовна одета буднично, на Лизе — нарядная джинсовая курточка. Очевидно, что кроме двух леди на теплоходе больше никого нет — все посадочные места свободны.

«Мама», — подписан ролик, на фоне картинки звучит трогательная песня о любви к матери. «Теплом веет», «Какие близкие», — восхитились поклонники.

Рассказывая однажды о характере своей дочки, Пугачева призналась, что в отношениях Лиза очень напоминает ее. В студии программы «Пусть говорят» Алла Борисовна сказала: «Дети — наши с Максом клоны. Гарри — вылитый Макс. А Лиза — это я. Если дети цапаются, то Лиза, как и я в отношениях с Максимом, уступает. Немножко у нее, конечно же, перебор с нарядами. Модница она у меня. Я думала, что Гарик сурово относится к Лизе. А когда она ножку поранила, ее отвезли в больницу, сын вещи собрал и расплакался: «Мама, хочу к Лизе!».

Напомним, детей Галкину и Пугачевой родила суррогатная мать.

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Алла ПугачеваЛиза ГалкинаМаксим Галкин

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Как две подружки: Пугачева прокатилась на теплоходе с дочерью Лизой
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