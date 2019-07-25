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Ольга Филиппова назвала причину расставания с Вдовиченковым

По словам актрисы, у всего в этой жизни есть срок годности.

Ольга Филиппова назвала причину расставания с Вдовиченковым
Филиппова рассталась со Вдовиченковым/globallookpress.com

Актриса Ольга Филиппова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о причинах расставания с гражданским мужем Владимиром Вдовиченковым. Пара была вместе на протяжении десяти лет. От этого брака на свет появилась в 2005 году их дочь Вероника.

Владимир Вдвиченков и Ольга Филиппова. Фото
Вдовиченков и Филиппова рассталась спустя десять лет совместной жизни/globallookpress.com

«У всего есть свой срок годности. Срок наших отношений в один день истек. Мы это оба почувствовали. Расставаться было очень тяжело и нелегко. Я все глаза проплакала в первое время. Позвонить и попросить его вернуться в семью мне гордость не позволяла. Мы с Вовой перед расставанием сели и поговорили. Мы поняли, что былой любви уже нет. При этом никаких скандалов не было», — сказала актриса.

Как заметила Ольга Филиппова, через какое-то время гражданский супруг вернулся, но отношения были уже не те. «В какой-то момент я поняла, что если человеку лучше в другом месте, то его надо отпустить. Он же в конце концов не моя собственность», — заметила Ольга Филиппова.

По словам актрисы, в последние месяцы совместной жизни после возвращения Вдовиченкова она понимала, что их окончательное расставание лишь вопрос времени. Так в итоге и случилось.

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Тэги:

Борис КорчевниковВладимир ВдовиченковОльга ФилипповаПрограмма "Судьба человека"

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Ольга Филиппова назвала причину расставания с Вдовиченковым
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