Ольга Филиппова назвала причину расставания с Вдовиченковым

По словам актрисы, у всего в этой жизни есть срок годности.

Актриса Ольга Филиппова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о причинах расставания с гражданским мужем Владимиром Вдовиченковым. Пара была вместе на протяжении десяти лет. От этого брака на свет появилась в 2005 году их дочь Вероника.

«У всего есть свой срок годности. Срок наших отношений в один день истек. Мы это оба почувствовали. Расставаться было очень тяжело и нелегко. Я все глаза проплакала в первое время. Позвонить и попросить его вернуться в семью мне гордость не позволяла. Мы с Вовой перед расставанием сели и поговорили. Мы поняли, что былой любви уже нет. При этом никаких скандалов не было», — сказала актриса.

больше по теме Филиппова объяснила, почему Вдовиченков так и не позвал ее замуж Известные актеры десять лет жили в гражданском браке.

Как заметила Ольга Филиппова, через какое-то время гражданский супруг вернулся, но отношения были уже не те. «В какой-то момент я поняла, что если человеку лучше в другом месте, то его надо отпустить. Он же в конце концов не моя собственность», — заметила Ольга Филиппова.

По словам актрисы, в последние месяцы совместной жизни после возвращения Вдовиченкова она понимала, что их окончательное расставание лишь вопрос времени. Так в итоге и случилось.