К Букингемскому дворцу вызвали полицию и вертолет скорой помощи

Вертолет скорой помощи и полицейская машина с включенной сиреной в течение нескольких минут после вызова подъехали ко входу в Букингемский дворец. Новость мгновенно облетела социальные сети, поклонники королевской семьи встревожились: все ли в порядке с королевой Елизаветой?

К счастью, все члены венценосного семейства в порядке. Помощь понадобилась девушке, пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии. Авария произошла рядом с дворцом. Как сообщает Express, полиция пока не разглашает подробностей ДТП, другие пострадавшие неизвестны.

Жертва ДТП была срочно доставлена в больницу, в настоящее время ей уже оказывается надлежащая помощь. Издание отмечает, что помимо вертолета ко дворцу вызвали две кареты скорой помощи и два машины полиции.