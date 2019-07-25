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К Букингемскому дворцу вызвали полицию и вертолет скорой помощи

Проезжую часть рядом перекрыли из-за ДТП.

К Букингемскому дворцу вызвали полицию и вертолет скорой помощи
К Букингемскому дворцу срочно вызвали вертолет скорой помощи Фото: Globallookpress.com

Вертолет скорой помощи и полицейская машина с включенной сиреной в течение нескольких минут после вызова подъехали ко входу в Букингемский дворец. Новость мгновенно облетела социальные сети, поклонники королевской семьи встревожились: все ли в порядке с королевой Елизаветой?

К счастью, все члены венценосного семейства в порядке. Помощь понадобилась девушке, пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии. Авария произошла рядом с дворцом. Как сообщает Express, полиция пока не разглашает подробностей ДТП, другие пострадавшие неизвестны.

Жертва ДТП была срочно доставлена в больницу, в настоящее время ей уже оказывается надлежащая помощь. Издание отмечает, что помимо вертолета ко дворцу вызвали две кареты скорой помощи и два машины полиции.

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К Букингемскому дворцу вызвали полицию и вертолет скорой помощи
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