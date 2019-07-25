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Филиппова объяснила, почему Вдовиченков так и не позвал ее замуж

Известные актеры десять лет жили в гражданском браке.

Филиппова объяснила, почему Вдовиченков так и не позвал ее замуж
Вдовиченков так и не позвал Филиппову замуж/globallookpress.com

Актриса театра и кино Ольга Филиппова в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», объяснила, почему гражданский супруг, актер Владимир Вдовиченков так и не позвал ее замуж. Пара была вместе на протяжении десяти лет. В 2005 году Филиппова подарила Вдовиченкову дочь Веронику.

Ольга Филиппова. Фото
Гражданский супруг Вдовиченков так и не позвал Филиппову замуж/globallookpress.com

«Я считаю, что он просто боялся сглазить наши нормализовавшиеся после ссор отношения. Володя делал какие-то намеки на свадьбу, но каких-то конкретных шагов от него никогда не было. Да и я считаю, что печать в паспорте не главное. Главное, что на протяжении всех лет он оставался заботливым мужчиной», — заметила актриса.

По словам Филипповой, гражданский муж очень заботился об их дочери Веронике, когда девочка только появилась на свет. «Он очень хотел ребенка. Именно девочку. Однажды мне приснился сон – живая рыба. А я с детства помнила, что рыбы снятся к детям. Так вскоре и произошло. Я после того, как узнала о беременности, еще три месяца играла в картинах. Боялась сказать съемочной группе. Приходилось в положении и прыгать в горящие дома, и тонуть в болоте», — сказала актриса.

Как заявила Ольга Филиппова, в первые годы после рождения ребенка им очень помогли родители. Мать Вдовиченкова переехала к ним жить и взяла на себя заботу о ребенке. Очень помогала и мама самой Филипповой. Отца семейства они сильно не нагружали, так как он был занят на съемках.

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Тэги:

Борис КорчевниковВладимир ВдовиченковОльга ФилипповаПрограмма "Судьба человека"

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Филиппова объяснила, почему Вдовиченков так и не позвал ее замуж
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