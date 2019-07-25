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Именем Ирины Мирошниченко назвали водопад в Исландии

Актриса вспомнила о самом необычном дне рождения.

Именем Ирины Мирошниченко назвали водопад в Исландии
Ирина Мирошниченко. Фото: globallookpress.com

За много лет службы в театре Ирина Мирошниченко успела побывать с гастролями во многих странах. В одной из таких поездок народной артистке сделали неожиданный подарок — ее именем назвали целый водопад.

Как вспоминает актриса, однажды она давала концерты на круизном корабле, который следовал из тогда еще Ленинграда в столицу Исландии. В Рейкьявике была организована экскурсия на водопады. Мирошниченко поехала туда вместе со всеми, но из-за холодной погоды так и не смогла заставить себя выйти из автобуса, чтобы полюбоваться красивыми видами.

В этот день у актрисы как раз был день рождения. Уже вечером, за ужином, в торжественной обстановке ей вручили торт и грамоту, в которой говорилось о названном в ее честь водопаде.

«Представляете? Есть один водопад, который называется «Ирина Мирошниченко». Красиво!» – говорит Ирина Петровна.

По словам артистки, о том, что так и не посмотрела на водопад, она до сих пор жалеет, пишет «7 Дней». Напомним, 24 июля Ирине Мирошниченко исполнилось 77 лет.

В начале 2018 года актриса пережила трагедию. На подмосковном кинофестивале «17 мгновений», посвященном памяти Вячеслава Тихонова, она объявила, что скончалась ее крестница. Собственных детей у артистки нет, сообщал портал Teleprogramma.pro.

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актрисаИрина МирошниченкоИсландия

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Именем Ирины Мирошниченко назвали водопад в Исландии
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