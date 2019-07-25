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Кейт Миддлтон отказалась позировать для фото с волкодавом

Источник рассказал о самом большом страхе герцогини.

Кейт Миддлтон отказалась позировать для фото с волкодавом
Источник рассекретил тайную фобию Кейт Миддлтон Фото: Eastnews

Не успели поклонники королевской семьи насладиться новыми фотографиями, опубликованными в честь дня рождения принца Джорджа, как в Сети появился очередной снимок семьи.

Принц Уильям свозил детей в подразделение Ирландской гвардии, где познакомил с талисманом армии — огромным волкодавом по кличке Домналл. Со знаменитым псом с удовольствием сфотографировались принц Уильям, принц Джордж, принцесса Шарлотта и даже маленький принц Луи, хоть и позировал он на руках у папы.

Британская королевская семья. Фото
Кейт Миддлтон не присутствовала на семейном снимке вместе с принцем Уильямом, Джорджем, Луи и Шарлоттой Фото: twitter.com/ArmyInLondon

Но где же была в это время Кейт Миддлтон? Поклонники отмечают, что герцогиня всегда сопровождает семью во время подобных выходов. Ряд поклонников предположил, что супруга принца Уильяма просто стоит по ту сторону камеры, но почему было бы не попросить кого-нибудь сделать общий семейный снимок?

На этот вопрос Express ответил источник, близкий к августейшей паре. Оказывается, герцогиня Кембриджская боится собак. Если корги ее величества ей кое-как удавалось терпеть, то мысль о том, чтобы позировать рядом с огромным волкодавом привела ее в ужас.

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Кейт Миддлтон отказалась позировать для фото с волкодавом
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