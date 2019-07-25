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Ольга Филиппова рассказала о ссорах с Вдовиченковым

По словам актрисы, она несколько раз уходила от гражданского супруга.

Ольга Филиппова рассказала о ссорах с Вдовиченковым
Вдовиченков и Филиппова часто конфликтовали/globallookpress.com

Актриса театра и кино Ольга Филиппова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем знакомстве и конфликтах с известным актером Владимиром Вдовиченковым. По ее словам, их первая встреча состоялась на одной из премьер картины «Кармен», где она сыграла главную роль. «Он подошел к продюсеру фильма, поздоровался и ушел. Тогда он был суперпопулярный актер. Только вышел сериал «Бригада», — рассказала актриса.

Ольга Филиппова. Фото
Филиппова рассказала о знакомстве с Вдовиченковым/globallookpress.com

Через месяц актеры снова встретились в общей компании. «Примерно через 15 минут после разговора со мной он уже начал командовать. Сказал, чтобы я выключила телефон. Мы разъехались по домам, хотя он приглашал меня к себе. Вскоре мы снова встретились. Он снова начал командовать, а я почему-то подчинялась. Володя был очень взрывной, а я спокойная. Мы совершенно разные по характерам. Может быть, поэтому и сошлись», — заявила Ольга Филиппова.

Как отметила актриса, вскоре после начала совместного проживания у них начались конфликты. «Он всегда был такой быстрый, действенный. А я все-таки в домашних условиях медлительная. Видимо, этим его раздражала. На этой почве происходили споры. Я обижалась за него. Дважды собирала вещи и уезжала к маме», — вспомнила звезда.

По словам Ольги Филипповой, Вдовиченков всегда звонил первым и просил прощения. «Однажды я сказала ему, что если уйду в третий раз, то больше уже не вернусь. После этого конфликты на какое-то время у нас в семье прекратились», — заявила актриса.

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Владимир ВдовиченковОльга ФилипповаПрограмма "Судьба человека"

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Ольга Филиппова рассказала о ссорах с Вдовиченковым
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