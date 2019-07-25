Принцесса Евгения поздравила разведенных родителей с годовщиной свадьбы

Правда, сделала это принцесса с опозданием. В чем сама же и призналась подписчикам.

Принц Эндрю и Сара Фергюсон развелись более двадцати лет назад. Можно было бы сказать, что их брак не стал счастливым, однако после официального расторжения отношений пара продолжила часто появляться вместе и называют себя «самой счастливой разведенной парой в мире».

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Такого же мнения придерживается и их младшая дочь — принцесса Евгения. В своем Instagram она опубликовала свадебную фотографию родителей и поздравила их с годовщиной свадьбы. Правда, принцесса вспомнила о празднике с опозданием на день, но не постеснялась в этом признаться своим подписчикам.

«Ну что, кто-нибудь еще забывал поздравить родителей с годовщиной свадьбы? Да, я опоздала на день, но всё-равно хотела бы сказать, что мои родители поженились 33 года назад и были лучшими родителями на свете. Спасибо за то, что собрали нас всех вместе и были моими лучшими друзьями», — написала Евгения.

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Стоит напомнить, что пара развелась в 1992 году и продолжила совместное воспитание обеих дочерей — Беатрис и Евгении. Девушки не раз упоминали, что развод родителей никак не отразился на них, потому что они не переставали чувствовать их любовь и заботу.