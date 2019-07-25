«Веселый малыш»: друг семьи рассказал о характере принца Джорджа

Старший сын герцога Кембриджского и Кейт Миддлтон, принц Джордж, еще даже не начал носить брюки, которые аристократам полагаются с восьми лет, а меж тем о нем нередко говорят как о будущем короле Великобритании.

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С большой долей вероятности британский престол унаследует его отец Уильям, а это значит, что Джордж станет наследным принцем. Но отражается ли это каким-либо образом на его воспитании? Готовят ли родители принца с детства к обладанию титулом? Близкий друг семьи, пожелавший остаться анонимным, утверждает, что не слишком.

«Он просто очень веселый малыш. Шустрый и любознательный», — приводит слова источника People.

Он также добавил, что Джордж, как и свойственно его возрасту, «полон бобов». Это традиционное английское выражение, означающее, что ребенок веселый и зачастую обладает несносным характером.

Что касается развлечений, будущий наследный принц предпочитает мультфильмы, «Лего» и игры на свежем воздухе. В школе, которую он посещает, помимо классических учебных дисциплин, Джордж с удовольствием занимается балетом.

Пока принц на каникулах его мать, Кейт Миддлтон, старается, чтобы он проводил дома как можно меньше времени. Инсайдер утверждает, что герцогиня не поощряет домоседство своих детей. Она считает, что подвижные игры на свежем воздухе в любую погоду не только полезны для здоровья, но и развивают творческое мышление и делают человека более свободным.