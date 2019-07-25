Рустам Солнцев объяснил, почему сестры Бузовы не общаются

Шоумен Рустам Солнцев назвал причину, по которой сестры Ольга и Анна Бузовы уже более, чем полгода не общаются. Напомним, что черная кошка между родственницами пробежала после совместного отпуска в Куршевеле. Домой звезды вернулись не вместе. Ольга летела бизнес-классом, а ее сестра – в экономе.

Версии, почему сестры поругались, выдвигаются самые разные. Поговаривают, что младшая сестра просто завидует старшей. Еще по одной версии у певицы и телеведущей в силу популярности появились «барские» замашки. Анна Бузова отреагировала на это тем, что не стала общаться с зазнавшейся родственницей.

По словам Рустама Солнцева, искать тайный смысл в ссоре сестер не нужно. Все лежит на поверхности. Он считает, что во время того отдыха в Куршевеле сестры просто перебрали алкоголя и начали высказывать в адрес друг друга претензии. Солнцев видел запись, на которой Ольга Бузова танцует на столе и которую ее сестра выложила в Сеть. Он считает, что причина кроется именно в ней. Да и вообще, как он уверяет, они «девочки с разных планет».

«Девчонки могли бы быстро помириться, но Оля упертая, первой извиняться не будет, ждет, что к ней придут и попросят прощения. А в последнее время она к близким не то чтобы как к прислуге относится, но проскальзывает и надменность, и недовольство, и истеричность», — заявил Рустам Солнцев, слова которого приводит «Комсомольская правда».