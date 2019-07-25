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Шнуров впервые за долгое время опубликовал видео с молодой женой

Музыкант и его супруга наслаждаются отпуском.

Шнуров впервые за долгое время опубликовал видео с молодой женой
Сергей Шнуров/instagram.com/shnurovs/

Много шума наделал недавний развод лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и Матильды, с которой он в мире и согласии прожил восемь лет. Не успел Шнуров развестись, как тут же женился на 28-летней Ольге Абрамовой, удивив общественность скоростью принятия решений. Появившись несколько раз с молодой женой на светских мероприятиях, Сергей «затих» и перестал показывать публике Ольгу. За долгое время в сети, наконец, появилось совместное видео супругов.

Рокер вместе с Абрамовой улетел отдыхать и порадовал общественность довольно интимным роликом. В кадре видна рука Абрамовой. Блеснув дорогими часами, Ольга нежно гладит по волосам своего благоверного, расположившегося в шезлонге.

Но даже в отпуске Сергей не расслабляется и находит время на выяснения отношений. Так, объектом стихотворных острот Шнурова стала телеведущая Ксения Собчак.   Звезды, разругавшиеся еще в прошлом году из-за интервью Матильды Шнуровой, вновь принялись обмениваться жесткими опусами. Сергея обидело то, что подруга Матильды Собчак упрекнула Шнурова в том, что без экс-супруги Шнуров стал никем и даже песни сам уже писать не может.

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Ксения СобчакМатильда ШнуроваСергей Шнуров

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Шнуров впервые за долгое время опубликовал видео с молодой женой
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