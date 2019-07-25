Киркорову подарили трехъярусный торт с его «обнаженной» фигурой

Артист завершил гастроли по югу России и уже прибыл в Баку на фестиваль «Жара» с детьми Аллой-Викторией и Мартином, но продолжает делиться впечатлениями от гастролей. На своей странице в Instagram Филипп разместил видео, на котором ему презентуют большой трехъярусный торт, украшенный леденцами и увенчанный «сладкой» фигуркой самого поп-короля.

«Заходите Виссарион», — приветствует Филипп кондитера у дверей гримерной. С возгласом «Welcomе to Sochi!» Филиппу вручают сладкий подарок. Музыкант обрадовался торту, как ребенок, и тут же попробовав леденец, признался, что очень любит такое лакомство.

В продолжении ролика Филипп «пускает» зрителей за сцену сочинского «Ледового клуба», где проходил концерт.

«Этим шоу мы завершили 1-ю часть нашего летнего тура премьерного шоу «Цвет настроения», «разогревшись» на финишной прямой перед одним из самых ярких и главных летних событий — фестивалем «Жара» в Баку. И уже сегодня нас встречал гостеприимный и хлебосольный Азербайджан в лице вдохновителя и организатора фестиваля Эмина Агаларова. А вчера меня и мой дружный коллектив принимали и угощали в Сочи мои друзья-кондитеры, за что им большое спасибо», — написал в подписи к видео Филипп.

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Кстати, в этом городе Киркоров даст еще один концерт в концертном зале «Фестивальный» — 10 августа.