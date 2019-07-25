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Алла Пугачева «подняла зал» на видео с концерта в Юрмале

Речь о попавшем в Сеть архивном видео с концерта, который состоялся пять лет назад - 25 июля 2014 года.

Алла Пугачева «подняла зал» на видео с концерта в Юрмале
Пугачева блестяще выступила в Юрмале на архивном видео/globallookpress.com

Певица Алла Пугачева подняла всех зрителей со своих мест во время выступления на творческом вечере в рамках фестиваля «Новая волна» в Юрмале. Архивное видео появилось на фанатской страничке Примадонны в Instagram. Легендарный концерт, который надолго запомнился жителям этого латвийского города, состоялся ровно пять лет назад – 25 июля 2014 года.

На архивных кадрах можно увидеть, как все зрители встали со своих мест и стали аплодировать Примадонне. При этом она начинает петь один из своих главных хитов «Я тебя никому не отдам». В тот вечер звезда отечественной эстрады спела еще несколько своих легендарных композиций, среди которых «Любовь похожая на сон» и «Миллион алых роз».

Отметим, что нынешним летом Алла Пугачёва снова вместе со своей семьей находится в Юрмале. На рижском взморье она проводит уже не первое лето. Здесь семейство снимает шикарный особняк.

Кстати, в этом году уже прошел один концерт Пугачевой. В свой юбилей она выступила в Кремлевском дворце. При этом известно, что на 2 ноября намечено еще одно выступление звезды. Концерт пройдет в Минске. Зал, в котором выступит Примадонна, рассчитан на 20 тысяч зрителей.

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Тэги:

Алла ПугачеваБелоруссияЛатвияМинскЮрмала

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Алла Пугачева «подняла зал» на видео с концерта в Юрмале
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