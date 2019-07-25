Лучшая подруга Меган Маркл завуалированно поддержала герцогиню

После того, как Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри, многие захотели стать ее лучшими друзьями. Знакомые, коллеги по съемочным площадкам, бывшие одноклассники и даже соседи поспешили продать свои подлинные и выдуманные истории журналистам, рассказывая о дружбе с новоиспеченной герцогиней.
Мало кто из людей, фигурирующих в СМИ, на самом деле дружен с женой принца Гарри. Одной из немногих является стилист Джессика Малруни, с которой Меган познакомилась еще до начала работы в сериале «Форс мажоры». Она же помогла ей полностью создать ее свадебный образ.
На днях в Instagram Джессики появилось фото незнакомки в таком же платье, как было на Меган в день свадьбы — подписчики поспешили указать ей на это. Очевидно накал критики оказался слишком силен, потому что спустя пару дней стилист опубликовала другой пост.
«Посвящается всем, кого травят в Сети. Помните, что мире много несчастных людей и, к сожалению, никто не лишит их права выказываться на публичных площадках. Не позволяйте никому сбить вас с толку. Всегда будьте выше этого», — написала Малруни.
Поклонники предположили, что пост может быть адресован Меган, которая в последнее время часто сталкивается с критикой и осуждением в Сети.