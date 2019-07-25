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Биограф Елизаветы II: «Королева боялась встреч с Дианой»

По мнению эксперта, Елизавета никогда не знала, что в следующий раз может "выкинуть" бывшая невестка.

Биограф Елизаветы II: «Королева боялась встреч с Дианой»
Лишь один человек выводил королеву Елизавету из равновесия Фото: Globallookpress.com

Елизавета II – поистине феноменальный монарх. На сегодняшний день Ее Величество является старейшим из действующих глав государств мира и самым долгоправящим монархом. За 67 лет на троне дочь короля Георга VI столкнулась со многим, но по-настоящему пугал ее только один человек.

По мнению королевского биографа Ингрид Сьюард, слова которой приводит Express, Елизавета всерьез опасалась своей невестки Дианы Спенсер, и особенно это чувство усилилось после развода.

Расставшись с Чарльзом, леди Ди выпустила свои мемуары, в которых рассказала о жизни во дворце, о муже и о других членах венценосного семейства. Это было большим ударом для монархии, но Диана как будто не замечала этого и уже после развода настойчиво продолжала навещать бывшую свекровь, чтобы рассказать, как нелегко ей приходится.

«Королева боялась встреч с Дианой. Они изматывали ее, оставляли истощенной и растерянной. Согласитесь, необычные состояния для женщины, которая привыкла всегда чувствовать контроль над ситуацией», — пишет Сьюард.

По словам биографа, королева начала бояться Диану еще до развода. Феноменальная популярность, сопровождавшая ее невестку, ее пренебрежительное отношение к ряду важных королевских правил заставляло Елизавету понимать, что у леди Ди сейчас гораздо больше власти, потому что именно она — народная принцесса, любимица всей страны.

«Это была не ревность, как многие полагали. Королева отчаянно испугалась, впервые она не контролировала ситуацию и земля в буквальном смысле уходила у нее из под ног. Если бы Диана возненавидела ее, кто знает, чем бы это кончилось», — заключила Ингрид.

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Биограф Елизаветы II: «Королева боялась встреч с Дианой»
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