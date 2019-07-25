44-летняя Натали Имбрулья забеременела благодаря ЭКО и донору

Для известной певицы это будет первый ребенок.

Британская певица Натали Имбрулья поделилась со своими поклонниками радостной новостью. На своей странице в социальной сети Instagram она рассказала, что наконец-то станет мамой. И с гордостью продемонстрировала общественности аккуратный округлившийся живот.

больше по теме Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз Голливудская актриса призналась в этом в своем Instagram, показав округлившийся живот.

«Этой осенью я жду появления на свет своего первенца. Для тех, кто близко меня знает, не секрет, что я хотела этого много лет, и рада, что это стало возможным с помощью процедуры ЭКО и донора спермы, — написала Натали. — Я больше ничего не буду говорить об этой теме публично. Я очень взволнована этой новой главой в моей жизни: у меня выходит альбом, и я стану мамой!», — написала под фотографией известная в 90-х годах певица.

Артистка родом из Австралии, но довольно долго живет в Великобритании. Личная жизнь звезды для поклонников – тайна за семью печатями.

Известно, что давным-давно ее взлюбленным был актер из знаменитых «Друзей» Дэвид Швиммер. А вот следующий и, увы, неудачный роман с музыкантом Ленни Кравицем по-настоящему разбил ей сердце. После этих отношений Натали долго приходила в себя.

Как становится понятно из последней публикации в Сети, одинока звезда и сегодня. Потому и решила родить малыша, как говорится, «для себя».