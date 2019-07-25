Ксения Алферова призналась, что только учится себя любить

45-летняя Ксения Алферова рассказала, каким навыкам нужно обязательно научиться женщине, чтобы стать счастливой. Своими мыслями супруга Егора Бероева поделилась с подписчиками, с которыми не общалась несколько дней.

«Спасибо, что думали обо мне. Это приятно. Просто почувствовала, что переоценила свои силы, сил и энергии больше не стало, нужно было ее восстановить. А для этого нужна тишина. И ещё поняла, что соцсети ее отбирают, как ни странно. Телефон отложила и даже смотреть в его сторону не могла! И ещё поняла, что промежутки тишины необходимо устраивать себе периодически, а не раз в год. Нужно себя беречь и любить, хотя подавляющему большинству женщин эти навыки непросто даются. Но научиться можно! Я лично в процессе», — рассказала Алферова в Instagram.

Поклонники звезды согласились, что всем периодически нужна перезагрузка, чтобы восстановить силы. А особо внимательные усмотрели на выложенной Ксенией фотографии, где она лежит на камнях, опасность для ее здоровья: «Почки застудишь, легла она…»

Напомним, у супругов Ксении Алферовой и Егора Бероева есть 12-летняя дочь Евдокия.