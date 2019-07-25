Гузеева отреагировала на снимок сестер Арнтгольц на берегу Невы

Телеведущая, судя по всему, без ума от творчества известных актрис.

Телеведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева на обошла вниманием снимок, который разместила в Instagram актриса Татьяна Арнтгольц. На фотографии она в обществе своей сестры сидит на берегу Невы в Санкт-Петербурге. «Вы – радость!» — написала Лариса Гузеева. Судя по всему, она очень неравнодушна к творчеству сестер.

Татьяна Арнтгольц в подписи под снимком написала строчки из стихотворения Александра Пушкина «Медный всадник». «Люблю тебя, Петра творенье, Люблю твой строгий, стройный вид, Невы державное теченье, Береговой ее гранит…».

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Отметим, что Татьяна и Ольга Арнтгольц – сестры-близняшки. Они родились 18 марта 1982 года в семье актеров Калининградского областного драматического театра заслуженного артиста РФ Альберта Арнтгольца и Валентины Галич.

Татьяна Арнтгольц была замужем за актером Иваном Жидковым. От этого брака на свет появилась дочь Мария. Сейчас она замужем за актером Марком Богатыревым. Свадьбу звезды сыграли летом нынешнего года. Ольга Арнтгольц была замужем за актером театра и кино Вахтангом Беридзе. В 2013 году она родила дочь Анну. Через два года пара рассталась. Сейчас она живет с режиссером Дмитрием Петруней. Чуть меньше трех лет назад она родила от него сына Акима.