НОВОСТИ

Гузеева отреагировала на снимок сестер Арнтгольц на берегу Невы

Телеведущая, судя по всему, без ума от творчества известных актрис.

Гузеева отреагировала на снимок сестер Арнтгольц на берегу Невы
Гузеева не обошла вниманием снимок сестер Арнтгольц/globallookpress.com

Телеведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева на обошла вниманием снимок, который разместила в Instagram актриса Татьяна Арнтгольц. На фотографии она в обществе своей сестры сидит на берегу Невы в Санкт-Петербурге. «Вы – радость!» — написала Лариса Гузеева. Судя по всему, она очень неравнодушна к творчеству сестер.

Татьяна и Ольга Арнтгольц
Гузеева отреагировала на снимок сестер Арнтгольц/instagram.com/tarntgoltsofficial/

Татьяна Арнтгольц в подписи под снимком написала строчки из стихотворения Александра Пушкина «Медный всадник». «Люблю тебя, Петра творенье, Люблю твой строгий, стройный вид, Невы державное теченье, Береговой ее гранит…».

Отметим, что Татьяна и Ольга Арнтгольц – сестры-близняшки. Они родились 18 марта 1982 года в семье актеров Калининградского областного драматического театра заслуженного артиста РФ Альберта Арнтгольца и Валентины Галич.

Татьяна Арнтгольц была замужем за актером Иваном Жидковым. От этого брака на свет появилась дочь Мария. Сейчас она замужем за актером Марком Богатыревым. Свадьбу звезды сыграли летом нынешнего года. Ольга Арнтгольц была замужем за актером театра и кино Вахтангом Беридзе. В 2013 году она родила дочь Анну. Через два года пара рассталась. Сейчас она живет с режиссером Дмитрием Петруней. Чуть меньше трех лет назад она родила от него сына Акима.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ПушкинЛариса ГузееваОльга АрнтгольцСанкт-ПетербургТатьяна Арнтгольц

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Гузеева отреагировала на снимок сестер Арнтгольц на берегу Невы
Интересно?
Поделись с друзьями: