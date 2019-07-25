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Николай Басков трогательно признался в любви Виктории Лопыревой

Музыкант намекнул, что модель оставила в его сердце огромный отпечаток.

Николай Басков трогательно признался в любви Виктории Лопыревой
Басков по-прежнему без ума от Лопыревой/globallookpress.com

Музыкант Николай Басков в сторис Instagram оставил пронзительные слова, адресованные бывшей возлюбленной модели Виктории Лопыревой. Напомним, что на днях посол чемпионата мира по футболу 2018 года побывала в студии «Русского радио». В гостях у ведущей Аллы Довлатовой она, в частности, рассказывала, почему распались их отношения с «Золотым голосом России».

Виктория Лопырева и Алла Довлатова. Фото
Басков без ума от Лопыревой/instagram.com/nikolaibaskov/

В конце эфира Лопырева и Довлатова устроили знаменитые «танцульки», которые не обошел стороной Басков. «Я буду в твоем, а ты в моем сердце», — заявил Николай Басков и поставил смайлики в виде сердечка и огня. Судя по всему, он по-прежнему без ума от Лопыревой, с которой, к сожалению, не смог построить счастливый союз.

Напомним, что свой уход от Баскова к бизнесмену Игорю Булатову Виктория Лопырева объяснила тем, что влюбилась. Что касается самого «Золотого голоса России», то ранее он говорил, что их отношения с моделью просто зашли в тупик. Пророй доходило до смешного. Они оказывались в одном городе за рубежом по работе, но не имели возможности встретиться, потому что у каждого было много дел.

Добавим, что пять месяцев назад Виктория Лопырева впервые стала мамой. Она родила сына от бизнесмена Булатова. Пара проживет в США. По словам модели, Басков и Булатов прекрасно ладят друг с другом.

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Тэги:

Алла ДовлатоваАмерикаВиктория ЛопыреваИгорь БулатовНиколай Басков

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Николай Басков трогательно признался в любви Виктории Лопыревой
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