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Стали известны самые дорогие в Instagram мировые звезды

В лидерах артисты и спортсмены.

Стали известны самые дорогие в Instagram мировые звезды
Кайли Дженнер. ФОТО:WWW.INSTAGRAM.COM/KYLIEJENNER

Уже три года подряд известное агентство Hopper Hq, специализацией которого является управление профилями в социальной сети Instagram, составляет список самых «дорогих» звезд популярной Сети. Недавно эксперты агентства поделились с общественностью свежим списком тех, чьи посты в соцсети имеют стоимость с пятью и шестью нулями.

Так, с серьезным отрывом от остальных на первой строчке разместилась теледива и модель Кайли Дженнер. 21-летняя барышня, кстати, берет за одну публикацию в своей ленте 1 266 миллионов долларов. Следом идет певица Ариана Гранде, на третьей строчке осводившийся недавно от обвинений в изнасиловании Криштиану Роналду. Стоимость их постов пока не перевалила за миллион.

Список самых дорогих звезд Instagram
Список самых дорогих звезд Instagram. Фото: кр.ru

Остается только гадать, что так страстно может хотеться прорекламировать, чтобы выкладывать такие огромные деньги. Но желающие все-таки находятся. Между тем, заработки российских звезд и в Instagram, и от концертной деятельности, и от продажи альбомов, конечно, заметно скромнее. Музыкантом, который сегодня в нашей стране зарабатывает больше всех, является Сергей Шнуров.

Тем не менее, вопрос – стоят ли знаменитости тех денег, каких требуют? Как вы считаете?

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Стали известны самые дорогие в Instagram мировые звезды
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