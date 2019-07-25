Стали известны самые дорогие в Instagram мировые звезды

Уже три года подряд известное агентство Hopper Hq, специализацией которого является управление профилями в социальной сети Instagram, составляет список самых «дорогих» звезд популярной Сети. Недавно эксперты агентства поделились с общественностью свежим списком тех, чьи посты в соцсети имеют стоимость с пятью и шестью нулями.

Так, с серьезным отрывом от остальных на первой строчке разместилась теледива и модель Кайли Дженнер. 21-летняя барышня, кстати, берет за одну публикацию в своей ленте 1 266 миллионов долларов. Следом идет певица Ариана Гранде, на третьей строчке осводившийся недавно от обвинений в изнасиловании Криштиану Роналду. Стоимость их постов пока не перевалила за миллион.

Остается только гадать, что так страстно может хотеться прорекламировать, чтобы выкладывать такие огромные деньги. Но желающие все-таки находятся. Между тем, заработки российских звезд и в Instagram, и от концертной деятельности, и от продажи альбомов, конечно, заметно скромнее. Музыкантом, который сегодня в нашей стране зарабатывает больше всех, является Сергей Шнуров.

Тем не менее, вопрос – стоят ли знаменитости тех денег, каких требуют? Как вы считаете?