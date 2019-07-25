«Белый лебедь»: Александр Ревва «снялся» с собой в детстве

Если сравнивать с повальным «старением» российский звезд в Instagram, снимки с самим собой в детстве, более трогательные и душевные, оказались не настолько популярны в Сети. Между тем, время от времени наши артисты показывают своим поклонниками подобные коллажи. Накануне такой снимок опубликовал в своей ленте популярного микроблога Александр Ревва.

«Кто бы мог подумать, что такой худенький, закомплексованный «гадкий утенок» превратится в прекрасного, самоуверенного «белого лебедя»…» — написал артист в комментарии к фотографии.

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Напомним, сегодня Александр не только востребованный актер, кажется, многим он вообще, больше известен, как певец, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков. Кроме того, он не забывает и о своей карьере стендапера в Comedy Club.

Между тем, известный сегодня артист, певец и шоумен начинал свой трудовой путь весьма скромно. Подростком он работал электрослесарем и помогал маме, которая одна воспитывала двоих детей. Потом был КВН, ставший отличной стартовой площадкой для будущей славы.

«Саня! Как это радостно видеть. Победа красоты, трудолюбия и таланта», — написал в комментарии актер Павел Деревянко.

«Не белый лебедь, конечно, но гусь что надо», — шутя, замечает один из подписчиков.

Впрочем, многие из комментаторов отмечают, что внешность и успехи – не главное. Важно то, что осталось со временем внутри человека. Вы согласны?