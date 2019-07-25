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Загоревшая и без макияжа Юлия Ковальчук «поймала закат»

Певица пожелала своим поклонникам теплого вечера.

Загоревшая и без макияжа Юлия Ковальчук «поймала закат»
ЮЛИЯ КОВАЛЬЧУК. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Выступив на латвийском музыкальном фестивале в Юрмале, где коллеги Юлии Ковальчук назвали ее блестящий концертный комбинезон костюмом Ихтиандра, певица вернулась к отдыху.

В своей очередной публикации в социальной сети Instagram звезда поделилась теплым вечерним снимком на берегу моря. На нем изображена сама Юлия, весьма загоревшая и без косметики, которая пытается поймать в объектив камеры смартфона лучи заходящего солнца.

«Я просто очень хотела поймать закат. Теплого вам вечера», — написала в комментарии к фотографии звезда.

Поклонники отмечают, что от снимка тепло так и льется.
«Ну и как не хотеть на море после такой манящей фотографии? Веет теплом южного солнца. Вечерняя погода на море — самое душевное и ласковое время! Хорошего отдыха», — пишет одна из комментаторов.

Другие фанаты первым делом обратили внимание на внешность Юлии Ковальчук. Ее называют «милой» и «непосредственной» красоткой, которая «видит позитив во всем и любит жизнь».

Ну, вот, хоть где-то погода по-настоящему летняя, а как в ваших краях?

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Загоревшая и без макияжа Юлия Ковальчук «поймала закат»
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