Тренд?: Савельева и Лазарев снялись в пустом бассейне и ванне

А ведь еще совсем недавно наши звезды повально «старели».

В попытках удивить и восхитить своих поклонников и подписчиков в Instagram наши, да и не только, звезды придумывают интересные ракурсы, сюжеты и композиции в своих снимках. Одни делают ставку на откровенность, другие – на красоту.

А вот Сергей Лазарев и молодая мама Саша Савельева пошли по пути оригинальному, по крайней мере, в памяти не всплывают свежие фотографии, сделанных из пустых бассейнов и ванн. А теперь они есть.

Посылы у каждого из артистов были разные. У Саши снимок получился больше шуточный. Пригорюнившись, она, в шутку, пишет: «Так красиво я еще никогда не ходила в бассейн». А вот Лазарев рассказывает, что уехал в Бодрум, где лето, в отличие от Москвы, никто не отменял. Певец поделился со своими поклонниками рецептом коктейля, который нравится ему самому.

Станут ли подобные снимки трендом и дать ли новых подобных кадров от других знаменитостей, пока неизвестно. Ведь наши звезды только-только «отошли» от повального искусственного «старения» с помощью популярного приложения для смартфонов.

А чей снимок из огромного числа звезд вам запомнился больше всего? И что в нем было примечательного?