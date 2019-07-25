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«Огонь!»: Дарья Мороз заинтриговала фанатов продолжением «Содержанок»

Второй сезон скандального сериала Константин Богомолов снимать не будет.

«Огонь!»: Дарья Мороз заинтриговала фанатов продолжением «Содержанок»
Дарья Мороз. Фото

Как уже сообщалось ранее, после шумного успеха первого сезона сериала «Содержанок», авторы многосерийного фильма пообещали зрителям продолжение. Оно будет сниматься без Константина Богомолова в режиссерском кресле, но под его чутким присмотром в качестве продюсера.

Судя по всему, продолжение сексуальных похождений нескольких героинь фильма станут еще откровеннее, ведь на своей странице в социальной сети Instagram одна из актрис Дарья Мороз, занятых в съемках заинтриговала своих подписчиков.

«Ждете ли вы второй сезон сериала «Содержанки», так, как жду его я?! И я вам скажу: сценарий – огонь-огнище!», — написала бывшая жена Константина Богомолова.

Напомним, Мороз и Богомолов работали на съемочной площадке первого сезона уже будучи разведенными. Более того, пикантности добавляло и то, что режиссер снял в картине и свою нынешнюю возлюбленную Ксению Собчак.

Но не только этими моментами запомнись «Содержанки» зрителям. В первую очередь, все обратили внимание на обилие пастельных сцен. На критику, напомним, пришлось отвечать и самим актрисам. Например, вдова Олега Табакова отметила, что нужно не осуждать героинь картины, а порадоваться за их бурную личную жизнь.

А Тина Кандклаки после просмотра первых серий сказала, что, по сути, этот фильм о том, что из-за социальной несправедливости секс становится единственным способом выражением протеста или свободы выбора.

А вы смотрели первый сезон скандальных «Содержанок»? И ждете ли вместе с Дарьей Мороз его продолжения?

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«Огонь!»: Дарья Мороз заинтриговала фанатов продолжением «Содержанок»
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