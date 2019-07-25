«Огонь!»: Дарья Мороз заинтриговала фанатов продолжением «Содержанок»

Как уже сообщалось ранее, после шумного успеха первого сезона сериала «Содержанок», авторы многосерийного фильма пообещали зрителям продолжение. Оно будет сниматься без Константина Богомолова в режиссерском кресле, но под его чутким присмотром в качестве продюсера.

Судя по всему, продолжение сексуальных похождений нескольких героинь фильма станут еще откровеннее, ведь на своей странице в социальной сети Instagram одна из актрис Дарья Мороз, занятых в съемках заинтриговала своих подписчиков.

«Ждете ли вы второй сезон сериала «Содержанки», так, как жду его я?! И я вам скажу: сценарий – огонь-огнище!», — написала бывшая жена Константина Богомолова.

Напомним, Мороз и Богомолов работали на съемочной площадке первого сезона уже будучи разведенными. Более того, пикантности добавляло и то, что режиссер снял в картине и свою нынешнюю возлюбленную Ксению Собчак.

Но не только этими моментами запомнись «Содержанки» зрителям. В первую очередь, все обратили внимание на обилие пастельных сцен. На критику, напомним, пришлось отвечать и самим актрисам. Например, вдова Олега Табакова отметила, что нужно не осуждать героинь картины, а порадоваться за их бурную личную жизнь.

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А Тина Кандклаки после просмотра первых серий сказала, что, по сути, этот фильм о том, что из-за социальной несправедливости секс становится единственным способом выражением протеста или свободы выбора.

А вы смотрели первый сезон скандальных «Содержанок»? И ждете ли вместе с Дарьей Мороз его продолжения?