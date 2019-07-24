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Татьяна Брухунова показала свой летний легкий ужин

Фанатки похвалили помощницу Петросяна за выбор вкусных и полезных продуктов.

Татьяна Брухунова показала свой летний легкий ужин
Татьяна Брухунова. ФОТО: INSTAGRAM.COM/BRUHUNOVA/

Помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в своей одежде нередко выбирает эпатажные образы. При этом крой ее модных нарядов чаще всего свободный, и некоторым может показаться, что она слегка полновата.

Но это не так. У Татьяны довольно стройная фигура и не в последнюю очередь благодаря правильному питанию. В своей новой публикации в социальной сети Instagram Татьяна продемонстрировала свой ужин. Это – арбуз и только. Правда, звезда соцсетей призналась, ради справедливости, что так бывает не каждый день.

Подписчицы помощницы юмориста признались, что и сами, порой, устраивают себе такие легкие ужины и похвалили Татьяну зато, что в своем рационе она отдает предпочтение здоровой и полезной пище.

Такая забота о себе Брухуновой не удивительна, она вообще очень бережно относится к себе и своему личному пространству, границы которого нарушать не позволено никому. Боле того, недавно Татьяна призналась, что и жертвовать своими интересами и работой ради любимого она не собирается.

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полезные продуктыпомощница Петросянастройная фигураТатьяна Брухуноваужин

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Татьяна Брухунова показала свой летний легкий ужин
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